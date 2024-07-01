Зарубежные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах с Трампом

Зарубежные дипломаты шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимных сотрудников дипмиссий из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.
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