Зарубежные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах с Трампом

Зарубежные дипломаты шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимных сотрудников дипмиссий из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.