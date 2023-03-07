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Писарский о зарплатах: «Я работал за 15, 20, 30 тысяч – не надо мне говорить про тяжелые деньги»

Владимир Писарский пояснил свое высказывание о зарплатах футболистов. «Моя фраза про заслуженные зарплаты футболистов? По-прежнему так считаю.

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