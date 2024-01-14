Возле здания Конгресса Гватемалы начались беспорядки

соцсети Беспорядки начались возле здания Конгресса Гватемалы. Об этом сообщает France24. Как сообщается в публикации, гватемальцы возмущены тем, что инаугурация избранного президента задерживается из-за разногласий в Конгрессе.
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