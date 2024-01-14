РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Было помнится, раскрученное дело, когда такую вонь подняли за умершего в "Матросской тишине" Сергея Магнитского, Запа...Убийство Гонсало ...
  • Виталий
    При беге по крышам могли и повредить состав.Суд арестовал пра...
  • Виталий
    Ну, 15 декабря 2024 года ещё не наступило. А так этих ненормальных надо наказать, и не штрафом, а хотя бы 15 суток з...Суд арестовал пра...

Возле здания Конгресса Гватемалы начались беспорядки

Возле здания Конгресса Гватемалы начались беспорядки

соцсети Беспорядки начались возле здания Конгресса Гватемалы. Об этом сообщает France24. Как сообщается в публикации, гватемальцы возмущены тем, что инаугурация избранного президента задерживается из-за разногласий в Конгрессе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх