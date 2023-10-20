Рубль и тот оказался не наш: Грандиозный скандал в ЦБ. Набиуллину вызвали в Госдуму и заставили объясняться

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Лично я давно думаю, что место сахипЗадовны - на шконке в Лефортово. А володина и всю гоп-компанию - на нары в ИТК-13. Тогда и игры с зелёным, вонючим фантиком закончатся, и стоить эта вонючка будет копеек 20. И краска найдется, и умные головы для разработки чипов.