Интересная жизнь с Vera Star Помните слова Папандопуло, в нетленной комедии свадьба в Малиновке - "Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера"? Вот примерно такие настроения сегодня царят в Банке Россия.
Рубль и тот оказался не наш: Грандиозный скандал в ЦБ. Набиуллину вызвали в Госдуму и заставили объясняться
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Лично я давно думаю, что место сахипЗадовны - на шконке в Лефортово. А володина и всю гоп-компанию - на нары в ИТК-13. Тогда и игры с зелёным, вонючим фантиком закончатся, и стоить эта вонючка будет копеек 20. И краска найдется, и умные головы для разработки чипов.
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47 мин.
владимир второв
А фамилия ее как звучит по-русски смачно....
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42 мин.
Natalija Osminina
Причем тут команда ЦБ, если сам ЦБ России принадлежит США. И никогда со дня основания его Горбачевым и Ельциным под руководством Вашингтона, был прописан в штате Колумбия и никакого отношения к России не имел в плане управления.
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3 мин.
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