Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Как Зеля может признать поражение , когда прекрасно знает что за этим последует неменуемая политическая и реальная см...Французский полит...
  • Ed
    Никак господа не возьмут в толк, что все западное и прозападное отвергают само существование здравого смысла и обязат...Французский полит...
  • Aлексей Boubnov
    "Рособрнадзор обнаружил нарушения во всех 13 вузах, где проводятся экзамены для мигрантов" и какие же нарушения!? Огл...Рособрнадзор выяв...

Драпеко раскритиковала Галкина за песни Цоя и Шатунова

Драпеко раскритиковала Галкина за песни Цоя и Шатунова

Заслуженная артистка России Елена Драпеко, известная зрителям по картинам «А зори здесь тихие. », «Безотцовщина», «Одиноким предоставляется общежитие», которая также является первым замом председателя комитета Госдумы по культуре, высказалась о поведении Максима Галкина*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх