Драпеко раскритиковала Галкина за песни Цоя и Шатунова

Заслуженная артистка России Елена Драпеко, известная зрителям по картинам «А зори здесь тихие. », «Безотцовщина», «Одиноким предоставляется общежитие», которая также является первым замом председателя комитета Госдумы по культуре, высказалась о поведении Максима Галкина*.