Кофеин положительно влияет на интимную жизнь мужчин

Кофеин положительно влияет не только на кровеносную, но и на репродуктивную системы. Об этом сообщает Journal of Pharmacological Sciences со ссылкой на доктора медицины, уролога, специализирующегося на сексуальной медицине Джошуа Гонсалеса.
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