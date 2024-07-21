Петр Чернышев судится из-за квартиры Заворотнюк

Ушедшая из жизни актриса оставила после себя внушительное наследство Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Нередко после смерти публичного человека в прессе тут же начинаются некрасивые ссоры и споры из-за наследства.
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