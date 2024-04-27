Welt: Украина отказалась заключать мир в 2022 году из-за требований России по языку

Среди требований, отвергнутых Киевом, были также снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судахУкраина не захотела заключать мир с Россией на переговорах в Стамбуле в 2022 году по причине требований, которые выдвинула Москва в отношении русского языка.