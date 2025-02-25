Врач объяснила, почему пропуск завтрака может привести к внезапной тяги к сладкому

Завтракать рекомендуется в течение 20-40 минут после пробуждения Отсутствие полноценного завтрака может стать причиной повышенного аппетита в течение дня и внезапной тяги к сладкому, рассказала РИА Новости врач-терапевт Галина Волкова.
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