Амулет из недр города Нида грозит переписать историю христианства

Археологическая находка, сделанная на территории бывшего римского поселения в Германии, уже на этапе изучения ставит под сомнение привычную хронологию распространения христианства на европейском континенте.
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