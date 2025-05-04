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Амулет из недр города Нида грозит переписать историю христианства

Амулет из недр города Нида грозит переписать историю христианства

Археологическая находка, сделанная на территории бывшего римского поселения в Германии, уже на этапе изучения ставит под сомнение привычную хронологию распространения христианства на европейском континенте.

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