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Виктория Боня снялась в прозрачном платье

Виктория Боня снялась в прозрачном платье

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

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