Воронежские льготники могут выбрать форму соцуслуг на 2027 год

Право на льготы имеют участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью (в том числе дети), члены семей погибших участников войны и ветеранов, а также граждане, пострадавшие от радиации.
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