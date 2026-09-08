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Воронежские новости

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Воронежские льготники могут выбрать форму соцуслуг на 2027 год

Воронежские льготники могут выбрать форму соцуслуг на 2027 год

Право на льготы имеют участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью (в том числе дети), члены семей погибших участников войны и ветеранов, а также граждане, пострадавшие от радиации.

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