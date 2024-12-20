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Царьград

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    И эти тупорылые создания лезут и лезут,несмотря на......ну что ж,до последнего хохла!!!!Их предупреждали....

Взломаны все базы данных Украины: Русские хакеры достали даже до Польши

Взломаны все базы данных Украины: Русские хакеры достали даже до Польши

Русские хакеры смогли взломать Национальную информационную систему Украины. В том числе резервные копии в Польше.

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Комментарии
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Амара Карпова
Молодцы👍👍👍
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18 час.
Игорь Васиков
Красавцы!
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18 час.
ВС
Валерьян Смогловский
РУССКИЕ. ВЕЗДЕ. ДОСТАНУТ. ЭТО. ТОЛЬКО. КАЖЕТСЯ. ЧТО. МЫ. ДОБРЫЕ
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