Проект основного танка XM1202 MCS. Неудавшийся результат провальной программы

Образцы семейства MGV. В центре - базовое шасси, вокруг - разные машины. Танк XM1202 изображен внизу справа С середины девяностых годов армия США прорабатывала вопрос кардинальной модернизации сухопутных бригад.
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