НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

«Онана не контролирует сэйвы – мячи отскакивают от него, как от батута. Де Хеа можно было доверять, Андре – нет. Сомневаюсь, что он будет хорошо играть». Экс-защитник «МЮ» Паркер о вратаре

«Онана не контролирует сэйвы – мячи отскакивают от него, как от батута. Де Хеа можно было доверять, Андре – нет. Сомневаюсь, что он будет хорошо играть». Экс-защитник «МЮ» Паркер о вратаре

«Слабыми сторонами Онана являются его вратарские способности, особенно его способность отражать удары и его обращение с мячом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх