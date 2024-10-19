Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    как это толерантно!) отобрать у десяти, что бы отдать одному.Хватит заигрывани...
  • Владимир Витковский
    ... и не только нарик, но и его опорос и стадо...Западные СМИ назв...
  • САША ЛЕПАЕВ
    есть высокоточное оружие но по штабам а именно по Зеленскому никто ничего не применял. или вы думаете что кого то пос...Западные СМИ назв...

Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. Если пану взять фунт Зелен-ушки, поместить её в Бидон, посыпать сверху свежим Рют-те, по-шольц-ить, добавить сушеный Грибаус-кайте, взбить всё это потужным Стар-мером, намазать на Хар-рис, выбросить в мусорное ведро вместе с Харрис - мы получим план победы над ПУТИНЫМ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх