Делегация Израиля отправилась в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

Делегация Израиля во главе с директором израильской разведслужбы «Моссад» Давидом Барне отправилась в Париж ради участия в консультации по продвижению сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС для освобождения заложников из Газы.
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