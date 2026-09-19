Ученые: два кусочка хлеба в день помогут похудеть и снизить холестерин

Но не любого хлеба! Небольшое, но регулярное употребление цельнозерновых продуктов — примерно два больших ломтика цельнозернового хлеба в день — ведёт к снижению уровня "плохого" холестерина, уменьшению талии и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.