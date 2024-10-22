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Калужские новости

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«Калужские новости» продолжают пополнять карту холодных квартир Калуги

«Калужские новости» продолжают пополнять карту холодных квартир Калуги

Как мы уже писали, «Калужские новости» запустили интерактивную карту квартир Калуги, где все еще не запустили отопление или оно недостаточноКак мы уже писали, "Калужские новости" запустили интерактивную карту квартир Калуги, где все еще не запустили отопление или оно недостаточно.

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