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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Для Артема это было бы шикарно. В РПЛ он может поиграть. Каждая команда из второй восьмерки могла бы выгодно использовать его»

Андрей Аршавин высказался о будущем Артема Дзюбы . Последние два сезона 37-летний форвард выступал за «Акрон».

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