Во Владикавказе полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа

В Северной Осетии следователи выясняют обстоятельства падения полуторагодовалой девочки из окна на 12 этаже одной из многоэтажек Владикавказа, сообщает Telegram-канал республиканского следственного управления СКР.
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