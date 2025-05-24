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Во Владикавказе полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа

Во Владикавказе полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа

В Северной Осетии следователи выясняют обстоятельства падения полуторагодовалой девочки из окна на 12 этаже одной из многоэтажек Владикавказа, сообщает Telegram-канал республиканского следственного управления СКР.

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