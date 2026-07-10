Главком ВСУ сообщил о намерении России создать буферную зону

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия планирует создать буферную зону в северных областях Украины в дополнение к наступательным действиям на востоке и юге страны.
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