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Главком ВСУ сообщил о намерении России создать буферную зону

Главком ВСУ сообщил о намерении России создать буферную зону

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия планирует создать буферную зону в северных областях Украины в дополнение к наступательным действиям на востоке и юге страны.

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