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Царьград

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Анна Невская спокойно отнеслась к критике по поводу материнства в 49 лет

Анна Невская спокойно отнеслась к критике по поводу материнства в 49 лет

Анна Невская, знаменитая актриса, впервые стала матерью в 49 лет. Она поделилась своим мнением о позднем материнстве и современной медицине на турнире Radio Monte Carlo Padel Cup, отметив, что возможность иметь детей после 40 — это прекрасно.

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Комментарии
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Ирина52
Со стороны матери это высшая форма эгоизма. Ребенок  не сможет иметь полноценную семью, так как вместо жены и детей будет вынужден заботиться о стариках родителях. Если, конечно, в юном возрасте не останется сиротой для детдома.
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