Анна Невская спокойно отнеслась к критике по поводу материнства в 49 лет

Анна Невская, знаменитая актриса, впервые стала матерью в 49 лет. Она поделилась своим мнением о позднем материнстве и современной медицине на турнире Radio Monte Carlo Padel Cup, отметив, что возможность иметь детей после 40 — это прекрасно.
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