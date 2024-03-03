🕌 В мечети на территории Ханского дворца 10 марта проведут намаз Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
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🕌 В мечети на территории Ханского дворца 10 марта проведут намаз Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.