Путин дал российское гражданство автору дизайна BMW Х6 Пьеру Леклерку

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство бывшему шеф-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку. Информация об этом следует из указа главы государства, опубликованного 13 июля на официальном портале правовой информации.
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