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Путин о Минских соглашениях, которые не нравятся Зеленскому: нравится не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять

Путин о Минских соглашениях, которые не нравятся Зеленскому: нравится не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам многочасовых переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил об обязательствах киевских властей по выполнению Минских соглашений.

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