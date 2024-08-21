Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть практически неуязвимый дрон «Баба-яга». Об этом РИА Новости рассказал командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.
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