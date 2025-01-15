Зенитовец Глушенков занял второе место в списке лучших футболистов 2024 года

По версии еженедельника «Футбол» Хавбек «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком года по версии еженедельника «Футбол», который является еженедельным приложением к газете «Советский спорт», по итогам голосования среди представителей средств массовой информации (СМИ).
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