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Microsoft разоблачила китайскую группировку Storm-0940, использующую ботнет Quad7 для атак на клиентов

Microsoft разоблачила китайскую группировку Storm-0940, использующую ботнет Quad7 для атак на клиентов

Компания Microsoft сообщила о выявлении сложной киберугрозы, исходящей от китайской группировки Storm-0940, которая использует ботнет Quad7, также известный как CovertNetwork-1658, для проведения атак методом «распыления паролей».

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