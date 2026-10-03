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Водила

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Что подорожает сильнее всего и кого реально затронут новые налоги: личный разбор

Очередной виток изменений в российской экономике уже не просто обсуждается в новостях — он постепенно проникает в повседневные расчеты, привычки и планы.

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