МИД: посольство РФ сразу предприняло шаги по прояснению ситуации с Дуровым

Global Look Press/lukomore. org/Global Look Press Российское посольство во Франции сразу начало предпринимать необходимые шаги для прояснения ситуации с задержанием основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова.
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