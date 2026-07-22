Испанская партия требует от суда приостановить Закон о внуках

Апелляцию в Административную палату Испании подала партия «Юстиция Европа» с просьбой срочно приостановить регистрацию избирателей в рамках Переписи отсутствующих жителей (CERA), утверждая, что происходят «необратимые последствия для формирования национальной воли», сообщает Libertad Digital 22 июля.
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