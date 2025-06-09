Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 618 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Правильно, надо перестать вывозить сырье, а все стараться самим производить.Запад этого не хо...
  • Регина Толстоброва
    Конечно . нам надо объявить фамилии  погибших ВСУ."Скажите, а на Ук...
  • Evgeni Velesik
    Автономия СССР показала свою экономическую мощь. Кормили половина мира! А сами с пустыми полками в магазинах жили! Се...Запад этого не хо...

Рашен дизинформейшен, тудыть его в качель

Рашен дизинформейшен, тудыть его в качель

  Польская ведьма-режиссёрка (такая могучая, что аж два никому не известных фильма за более чем десять лет тварчества) Эльвира Невера, выступая на каком-то русофобском шабаше под названием «Польско-немецкий форум 2025» в Берлине, заявила, что «Кароль Навроцкий не победил бы на выборах без поддержки российской пропаганды».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх