Награды лучшим людям России из рук президента

Президент Владимир Путин в День России вручил госнаграды выдающимся гражданам страны. Именно они — врачи, ученые, архитекторы, инженеры, деятели культуры — являются основой российской государственности и находятся в первых рядах тех, кто сегодня формирует повестку развития России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии