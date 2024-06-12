Награды лучшим людям России из рук президента

Президент Владимир Путин в День России вручил госнаграды выдающимся гражданам страны. Именно они — врачи, ученые, архитекторы, инженеры, деятели культуры — являются основой российской государственности и находятся в первых рядах тех, кто сегодня формирует повестку развития России.