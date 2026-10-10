Льюис Хэмилтон: «Хороший результат. Надеемся, завтра сможем действовать как команда»

Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке – учитывая, что они вместе с Леклером будут стартовать прямо позади Макса Ферстаппена .