Кандидат в президенты США призвала «прохамасовские» страны принять у себя палестинских беженцев

Бывший постоянный представитель США при ООН, кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли заявила, что палестинских беженцев из сектора Газа должен принять у себя Египет или такие «прохамасовские» страны, как Катар, Иран и Турция, – сообщает в четверг, 21 декабря, телеканал ABC.
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