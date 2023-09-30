Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: традиции, особенности праздника, что можно и что запрещено делать россиянам Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — это один из великих праздников Православной церкви, который отмечается 6 октября по новому стилю.
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