Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: традиции, особенности праздника, что можно и что запрещено делать россиянам Зачатие Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — это один из великих праздников Православной церкви, который отмечается 6 октября по новому стилю.