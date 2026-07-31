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Казанова за кадром: 45 лет в одном браке и путь Александра Лыкова от стройбата до признания

Казанова за кадром: 45 лет в одном браке и путь Александра Лыкова от стройбата до признания

Александр Лыков, получивший всенародную известность благодаря роли обаятельного капитана Владимира Казанцева по прозвищу Казанова в сериале «Улицы разбитых фонарей», в реальной жизни совсем не похож на своего героя.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Александр Лыков прекрасный актер!!!  Здоровья ему и всего хорошего!
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1 м.