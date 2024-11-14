Эндокринолог Махрова рассказала о наиболее распространённых заблуждениях о сахарном диабете

Один из них - диабетикам нельзя сахар Самое распространённое заблуждение о сахарном диабете заключается в уверенности, что он возникает только у людей с избыточным весом, поэтому худые люди не подвержены риску заболевания, рассказала в интервью RT эндокринолог Ольга Махрова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
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