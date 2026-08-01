Голубая кровь»: почему русские крестьяне панически боялись мыться мылом вплоть до конца XIX века

Русский крестьянин мыла не боялся в том смысле, в каком боятся лешего или холеры. Но он действительно веками обходился без него, относился к покупному мылу с глубоким недоверием, а порой и с брезгливостью — и на то были причины экономические, религиозные и мифологические разом.