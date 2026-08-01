Русская Семёрка
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская Семёрка

18 подписчиков

Голубая кровь»: почему русские крестьяне панически боялись мыться мылом вплоть до конца XIX века

Русский крестьянин мыла не боялся в том смысле, в каком боятся лешего или холеры. Но он действительно веками обходился без него, относился к покупному мылу с глубоким недоверием, а порой и с брезгливостью — и на то были причины экономические, религиозные и мифологические разом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии