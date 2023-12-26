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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин решил судьбу СНГ

Судьба СНГ решена. Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран-участниц Содружества, который прошел в Санкт-Петербурге 26 декабря, ясно дал понять: у России есть свое видение, как сохранить СНГ, а значит, не разорвать исторические, экономические, культурные связи между ближайшими соседями.

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