Путин решил судьбу СНГ

Судьба СНГ решена. Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран-участниц Содружества, который прошел в Санкт-Петербурге 26 декабря, ясно дал понять: у России есть свое видение, как сохранить СНГ, а значит, не разорвать исторические, экономические, культурные связи между ближайшими соседями.