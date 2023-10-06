На PlayStation теперь можно будет смотреть фильмы — видеосервис Sony Pictures Core включа...

На PlayStation теперь можно будет смотреть фильмы — видеосервис Sony Pictures Core включает в себя 2000 позицийКомпания PlayStation анонсировала сервис Sony Pictures Core, ранее известный как Bravia Core, для PlayStation 4 и PlayStation 5Читать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.