Отдел расследований Царьграда выяснил, что семья из Москвы контролирует как минимум 9 компаний, предлагающих фиктивное трудоустройство мигрантов.
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За что так ОНИ ненавидят свою РОДИНУ, что бегут как КРЫСЫ с тонущего корабля?????! А судьи их жалеют за злостное нарушение Закона! Ждем французские неприятности и кто будет в этом виноват?
Нужна широкая огласка этих махинаций, пересылайте друзьям и знакомым..
Журналисты проводят расследования и у них всё получается. Вопрос:" зачем нам нужны правоохранительные органы, которые ничего не могут или не хотят? "Всё просто - коррупция, сэр! (((
Собака лает, караван идет.......