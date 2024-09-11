Steak Lovers
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Steak Lovers

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Гениальный картофельный салат с беконом: минимальные затраты, а подавать можно даже как основное блюдо

Гениальный картофельный салат с беконом: минимальные затраты, а подавать можно даже как основное блюдо

Классический картофельный салат настоящая находка для любителей простых, но насыщенных вкусов. Салат сочетает в себе сочные картофельные кусочки, хрустящий бекон и освежающий уксусный соус с нотками горчицы.

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