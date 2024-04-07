В России появится параллельный импорт зарубежных патентов. Для этого создадут новый орган

Принимать решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей будет межведомственная комиссияКак сообщает РБК, в России появится подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.