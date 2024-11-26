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Рогов: ВС РФ зачищают «огневой мешок», в который южнее Курахово попали ВСУ

Рогов: ВС РФ зачищают «огневой мешок», в который южнее Курахово попали ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о зачистке ВС РФ «огневого мешка» у Курахово.

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