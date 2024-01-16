В Геленджике пьяная туристка выдрала клок волос и исцарапала лицо девушке в полицейской форме

Отдых с размахом на Черноморском побережье закончился для уроженки Екатеринбурга тюремным сроком.Во время отдыха в селе Пшада под Геленджиком 35-летняя туристка из Екатеринбурга перебрала со спиртным и устроила пьяный дебош.