В Геленджике пьяная туристка выдрала клок волос и исцарапала лицо девушке в полицейской форме

Отдых с размахом на Черноморском побережье закончился для уроженки Екатеринбурга тюремным сроком.Во время отдыха в селе Пшада под Геленджиком 35-летняя туристка из Екатеринбурга перебрала со спиртным и устроила пьяный дебош.
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