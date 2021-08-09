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В ходе совместного стратегического учения «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2021» военнослужащие России и КНР применят беспилотную авиацию

В ходе совместного стратегического учения «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2021» военнослужащие России и КНР применят беспилотную авиацию

В настоящее время, подразделения беспилотной авиации принимают участие в проведении совместных тренировок, в боевых порядках как Китайских, так и Российских войск .

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