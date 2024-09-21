Бобруйщина присоединяется к Европейской неделе мобильности.

В эти дни по всей Беларуси и на территории нашего района под девизом ´Безопасность и здоровье с устойчивой мобильностью´ проходит Европейская неделя мобильности, которая нацелена на привлечение внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта.