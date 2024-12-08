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"Излечит и тело, и душу". Названо средство, которое улучшит ваше здоровье

"Излечит и тело, и душу". Названо средство, которое улучшит ваше здоровье

Откройте для себя пользу от употребления теплой соленой воды каждое утро. Узнайте, какое влияние эта привычка оказывает на человеческий организм, увеличивая гидратацию, регулируя пищеварение, поддерживая водно-электролитный баланс, выводя токсины из организма и поддерживая здоровье кожи Привычка пить теплую соленую воду каждое утро — традиционный метод, которому отдается предпочтение с давних пор и по сей день для улучшения состояния здоровья.

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